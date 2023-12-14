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        Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

        Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AFAD, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 16:43 Güncelleme: 14.12.2023 - 17:03
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        Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, Ankara'da ziyaretlerde bulundu
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        Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AFAD, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şenlikoğlu Ankara temasları kapsamında Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ile görüş alışverişinde bulundu.

        AFAD Başkanı Okay Memiş'le de bir araya gelen Şenlikoğlu, bir süre önce yaşanan fırtınadan dolayı kentte önemli ölçüde hasar meydana geldiğini belirterek, destek talebinde bulundu.

        Şenlikoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık'ı ziyaretinde ise Bakanlık ile belediye işbirliğinde yapılacak Plajlar Bölgesi 2. Etap Projesi'ni görüştü.

        Projenin yapım ihalesinin 2024'ün başlarında gerçekleştirileceğini vurgulayan Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

        "Tüm mesaimizi Giresun'umuz için harcıyoruz. Ankara'da şehrimiz için yoğun görüşmeler gerçekleştirdik. Giresun'umuzun her alanda çıtasını daha da yükseltecek önemli adımlar atıyor, hem kendi imkanlarımızla hem de aldığımız önemli kamu yatırımı destekleriyle şehrimize değer katıyoruz. Şehrimize olan ilgi ve destekleri için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ayyıldız'a, Memiş'e ve Çıldık'a Giresunlu hemşehrilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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