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        Giresun'daki Zeytinlik Konağı marka tescili aldı

        Giresun'da tarihi Zeytinlik Konağı, marka tescili aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 17:00 Güncelleme: 15.12.2023 - 17:09
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        Giresun'daki Zeytinlik Konağı marka tescili aldı
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        Giresun'da tarihi Zeytinlik Konağı, marka tescili aldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Yeşil Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli bünyesinde hizmet sunulan "Zeytinlik Konağı" için Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan marka tescili alındığı belirtildi.

        Kentin gözde tarihi bir mekanı olan Zeytinlik Konağı'nın butik otel, kafe ve restoran hizmeti verdiği aktarılan açıklamada, tescil ile Giresun turizmine önemli bir marka kazandırıldığı kaydedildi.

        Açıklamada değerlendirmesine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, kaliteli bir hizmet sunulan konağın farklı dokusuyla kentin turizmine ayrı bir değer kattığını vurguladı.

        Zeytinlik Konağı markasının tescillenmesinin, aynı zamanda lisenin fiziki mekanlarının ve nitelikli insan kaynağı olarak geldiği noktanın da göstergesi olduğunun altını çizen Tosunoğlu, tescil sürecinde destek olan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'ye teşekkür etti, yönetici, personel ve öğrencileri kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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