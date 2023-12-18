Giresun Üniversitesinin sosyal tesisinde çıkan yangında hasar oluştu
Giresun Üniversitesine ait kullanılmayan sosyal tesiste çıkan yangında hasar meydana geldi.
Giresun Üniversitesine ait kullanılmayan sosyal tesiste çıkan yangında hasar meydana geldi.
Teyyaredüzü Mahallesi'nde bir süredir kullanılmayan, mülkiyeti Giresun Üniversitesine ait sosyal tesis binasının birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Giresun Belediyesi İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Binada hasar oluşturan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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