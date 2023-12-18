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        Giresun Üniversitesinin sosyal tesisinde çıkan yangında hasar oluştu

        Giresun Üniversitesine ait kullanılmayan sosyal tesiste çıkan yangında hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 18:38 Güncelleme: 18.12.2023 - 19:09
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        Giresun Üniversitesinin sosyal tesisinde çıkan yangında hasar oluştu
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        Giresun Üniversitesine ait kullanılmayan sosyal tesiste çıkan yangında hasar meydana geldi.

        Teyyaredüzü Mahallesi'nde bir süredir kullanılmayan, mülkiyeti Giresun Üniversitesine ait sosyal tesis binasının birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Giresun Belediyesi İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

        Binada hasar oluşturan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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