Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        GÜNCELLEME - Giresun Üniversitesinin sosyal tesisinde çıkan yangında hasar oluştu

        Giresun Üniversitesine ait kullanılmayan sosyal tesiste çıkan yangında hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 20:58 Güncelleme: 18.12.2023 - 20:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Giresun Üniversitesinin sosyal tesisinde çıkan yangında hasar oluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun Üniversitesine ait kullanılmayan sosyal tesiste çıkan yangında hasar meydana geldi.

        Teyyaredüzü Mahallesi'nde bir süredir kullanılmayan, mülkiyeti Giresun Üniversitesine ait sosyal tesis binasının birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Giresun Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, mülkiyeti üniversiteye ait ve halen özel bir işletmenin müstecir olduğu Sahil Sosyal Tesisleri binasında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktığı anımsatıldı.

        Yaralanmanın olmadığı, sadece maddi hasara yol açan yangının itfaiye ekiplerinin gecikmeksizin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldüğü belirtilen açıklamada, "Sözleşmeye uyulmadığı ve kira bedelinin ödenmediği gerekçesiyle müstecir hakkında daha önceden açmış olduğumuz tahliye davası yaklaşık bir ay önce lehimize sonuçlanmış ancak tahliye henüz gerçekleşmemiştir." ifadelerine yer verildi.

        Olayla ilgili Giresun Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye birimlerinin gerekli tahkikata başladığı vurgulanan açıklamada, soruşturmanın tamamlanmasının ardından ayrıntılı bilgilerin yetkili birimler tarafından paylaşılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ece Ronay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Ece Ronay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Yerinde Dönüşüm için 250 bin başvuru
        Yerinde Dönüşüm için 250 bin başvuru
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
        Beyran'ın fiyatını fazla buldu, dükkana ateş açtı
        Beyran'ın fiyatını fazla buldu, dükkana ateş açtı
        Fenomenler emniyete davet edildi
        Fenomenler emniyete davet edildi
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        2011 Süper Kupa finali için flaş açıklama!
        2011 Süper Kupa finali için flaş açıklama!
        AB ile vize krizi aşılıyor mu?
        AB ile vize krizi aşılıyor mu?
        100. yılda Budapeşte'ye kritik ziyaret
        100. yılda Budapeşte'ye kritik ziyaret
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Adli Tıp Kurumu raporu iddianamede!
        Adli Tıp Kurumu raporu iddianamede!
        Otonom 'kıyamet' yaşanır mı?
        Otonom 'kıyamet' yaşanır mı?
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
        Araştırma ortaya koydu! Sosyal medya kullanımını 30 dakika azaltmak...
        Araştırma ortaya koydu! Sosyal medya kullanımını 30 dakika azaltmak...
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı

        Benzer Haberler

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Giresun'da konuştu:
        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Giresun'da konuştu:
        Giresun Üniversitesinin sosyal tesisinde çıkan yangında hasar oluştu
        Giresun Üniversitesinin sosyal tesisinde çıkan yangında hasar oluştu
        Ümit Özdağ: 9 şiddetinde deprem, Türkiye için felaket olur
        Ümit Özdağ: 9 şiddetinde deprem, Türkiye için felaket olur
        Giresun'daki trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi
        Giresun'daki trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi
        Giresun'da cip uçuruma yuvarlandı; 1 ölü, 3 yaralı
        Giresun'da cip uçuruma yuvarlandı; 1 ölü, 3 yaralı
        Şebinkarahisar'da asırlardır ayakta kalan camiler kültür turizmine katkı ve...
        Şebinkarahisar'da asırlardır ayakta kalan camiler kültür turizmine katkı ve...