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        Çotanak Off-Road Kulübü'nden Vali Serdengeçti'ye ziyaret

        Şırnak'ta Gençlik Şöleni ve Off-Road etkinlikleri düzenleyen Çotanak Off-Road Kulübü üyeleri, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 14:45 Güncelleme: 20.12.2023 - 14:51
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        Çotanak Off-Road Kulübü'nden Vali Serdengeçti'ye ziyaret
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        Şırnak'ta Gençlik Şöleni ve Off-Road etkinlikleri düzenleyen Çotanak Off-Road Kulübü üyeleri, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti'yi ziyaret etti.

        Kulüp Başkanı Akın Aras, TÜGVA işbirliğinde Gönül Köprüsü Projesi kapsamında Şırnak ve Cizre ilçesinde organize edilen etkinliklere ilişkin Serdengeçti'ye bilgi sundu.

        Vali Serdengeçti, projeyi yakından takip ettiğini belirterek, "Giresun ve Şırnak arasında bir gönül köprüsü kurduğunuz için sizi tebrik ediyorum. Şırnak'ta bu tür etkinliklerin yapıldığını görmek bizleri memnun etti." dedi.

        Aras ise kulüp üyeleriyle sosyal sorumluluk projelerine çok önem verdiklerini ifade etti.

        Geçmişte terör nedeniyle gidilmesi riskli olan Gabar ve Cudi dağları ile Cehennem Deresi bölgelerinde gerçekleştirdikleri etkinliklerin önemli olduğunu vurgulayan Aras, "Biz off-road sporuna da vatanımıza da gönül vermiş insanlarız. Kulübüm ve ekibim adına elimizden gelen her şeyi ilimiz adına yapmaya her zaman hazırız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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