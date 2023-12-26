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        Giresun'da evinde yangın çıkan yaşlı kadın hayatını kaybetti

        Giresun'da evinde çıkan yangında dumandan etkilenen Alzheimer hastası yaşlı kadın öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 00:14 Güncelleme: 26.12.2023 - 00:14
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        Giresun'da evinde yangın çıkan yaşlı kadın hayatını kaybetti
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        Giresun'da evinde çıkan yangında dumandan etkilenen Alzheimer hastası yaşlı kadın öldü.

        Alınan bilgiye göre, Alzheimer hastası 82 yaşındaki Hayriye Yılmaz'ın merkeze bağlı Boztekke köyünde yalnız yaşadığı evindeki buzdolabının motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen Yılmaz yaşamını yitirdi.

        Yılmaz'ın cenazesi Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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