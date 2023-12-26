Giresun'da evinde yangın çıkan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Giresun'da evinde çıkan yangında dumandan etkilenen Alzheimer hastası yaşlı kadın öldü.

Alınan bilgiye göre, Alzheimer hastası 82 yaşındaki Hayriye Yılmaz'ın merkeze bağlı Boztekke köyünde yalnız yaşadığı evindeki buzdolabının motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen Yılmaz yaşamını yitirdi.

Yılmaz'ın cenazesi Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.