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        Giresunspor Yönetim Kurulunda görev değişikliği

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un yönetim kurulunda görev değişikliğine gidildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 18:45 Güncelleme: 27.12.2023 - 18:45
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        Giresunspor Yönetim Kurulunda görev değişikliği
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un yönetim kurulunda görev değişikliğine gidildi.

        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Nahid Ramazan Yamak başkanlığında toplanan yönetim kurulunca alınan karar gereği, basın sözcülüğü görevini yürüten Emrullah Ekiz'in yerine yönetim kurulu üyesi Kenan Şahin'in getirildiği belirtildi.

        Ekiz'in ise başkanvekili olarak görevlendirildiği aktarılan açıklamada, her iki yöneticiye de yeni görevlerinde başarı dilendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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