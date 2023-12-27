Giresunspor Yönetim Kurulunda görev değişikliği

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un yönetim kurulunda görev değişikliğine gidildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Nahid Ramazan Yamak başkanlığında toplanan yönetim kurulunca alınan karar gereği, basın sözcülüğü görevini yürüten Emrullah Ekiz'in yerine yönetim kurulu üyesi Kenan Şahin'in getirildiği belirtildi.

Ekiz'in ise başkanvekili olarak görevlendirildiği aktarılan açıklamada, her iki yöneticiye de yeni görevlerinde başarı dilendi.