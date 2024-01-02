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        Giresun'da fındık yılın ilk iş gününde 101 liradan alıcı buluyor

        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, serbest piyasada fındık fiyatının 2024 yılına 101 liradan başladığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 12:08 Güncelleme: 02.01.2024 - 12:08
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        Giresun'da fındık yılın ilk iş gününde 101 liradan alıcı buluyor
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        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, serbest piyasada fındık fiyatının 2024 yılına 101 liradan başladığını belirtti.

        Bölük, AA muhabirine, 2023 ürünü fındık fiyatının yeni sezona ağustosta 70 liradan başladığını, sezonun ilk aylarında arz-talep dengesi doğrultusunda hızla yükseldiğini söyledi.

        Hamza Bölük, "Fiyat 110 lira seviyesini gördü. Daha sonra düşüşe geçen fiyatlar, yıl sonuna kadar 95-100 lira arasında işlem gördü." dedi.

        Bugün serbest piyasada bir kilogram fındığın 101 liradan işlem gördüğünü dile getiren Bölük, fiyatın ilerleyen günlerde arz-talebe göre şekilleneceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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