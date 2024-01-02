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        Giresun'da geçen yıl 270 yangına müdahale edildi

        Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince 2023'te 270 yangına müdahale edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 15:00 Güncelleme: 02.01.2024 - 15:09
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        Giresun'da geçen yıl 270 yangına müdahale edildi
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        Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince 2023'te 270 yangına müdahale edildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin yangınlara müdahalenin yanı sıra verilen eğitimlerle de başta çocuklar olmak üzere vatandaşları yangın konusunda bilinçlendirdiği belirtildi.

        Ekiplerin, 1 Ocak- 31 Aralık 2023 tarihleri arasında meydana gelen 270 yangına müdahale ettiği vurgulanan açıklamada, 470 kişiye kurtarma yardımında bulunulduğu, 482 hayvanın da mahsur kaldıkları yerden kurtarıldığı, 35 trafik kazasına müdahale edildiği aktarıldı.

        Açıklamada, İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekibinin ise özellikle yaz aylarında meydana gelen boğulma olaylarına müdahalede bulunduğu kaydedildi.

        Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, İtfaiye Müdürlüğünün başarılı bir yılı daha geride bıraktığını belirtti.

        Ekiplerin yangın, trafik kazası, afet kurtarma ve boğulma vakaları gibi olaylara anında müdahale ettiğinin altını çizen Şenlikoğlu, "Yıl boyunca herhangi bir aksaklığa mahal vermeden, olaylara zamanında müdahale ile başarılı işler yaptılar. Büyük bir özveriyle itfaiyemizde fedakarca görev yapan her bir mesai arkadaşıma teşekkür ediyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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