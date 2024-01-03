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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 12:33 Güncelleme: 03.01.2024 - 12:33
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında U.Ç'yi gözaltına aldı.

        Zanlının üzerinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 42 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap, 6,8 gram esrar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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