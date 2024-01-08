Giresun'da fındık fiyatı 112 - 115 liradan işlem görüyor

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, Giresun'da fındık fiyatının serbest piyasada 112-115 liradan işlem gördüğünü söyledi.

Bölük, AA muhabirine, 2024 yılına 101 liradan başlayan fındık fiyatının son günlerde artış gösterdiğini belirtti.

Bugün pazarda 1 kilogram fındığın 112 ila 115 liradan işlem gördüğünü ifade eden Bölük, piyasanın arz talep dengesine göre fiyatın şekillendiğini aktardı.

Bölük, gelecek günler için şimdiden yorum yapmanın doğru olmayacağını, pazarı ve süreci yakından takip etmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

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