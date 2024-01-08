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        Giresun'da fındık fiyatı 112 - 115 liradan işlem görüyor

        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, Giresun'da fındık fiyatının serbest piyasada 112-115 liradan işlem gördüğünü söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 13:42 Güncelleme: 08.01.2024 - 13:42
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        Giresun'da fındık fiyatı 112 - 115 liradan işlem görüyor
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        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, Giresun'da fındık fiyatının serbest piyasada 112-115 liradan işlem gördüğünü söyledi.

        Bölük, AA muhabirine, 2024 yılına 101 liradan başlayan fındık fiyatının son günlerde artış gösterdiğini belirtti.

        Bugün pazarda 1 kilogram fındığın 112 ila 115 liradan işlem gördüğünü ifade eden Bölük, piyasanın arz talep dengesine göre fiyatın şekillendiğini aktardı.

        Bölük, gelecek günler için şimdiden yorum yapmanın doğru olmayacağını, pazarı ve süreci yakından takip etmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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