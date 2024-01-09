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        Yeşilgiresun gazetesi kentin 99 yıllık hafızasını koruyor

        GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da 99 yıldır faaliyet gösteren Yeşilgiresun gazetesi, haber içeriklerinin yanı sıra kent tarihine de ışık tutuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 11:42 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:42
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        Yeşilgiresun gazetesi kentin 99 yıllık hafızasını koruyor
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        GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da 99 yıldır faaliyet gösteren Yeşilgiresun gazetesi, haber içeriklerinin yanı sıra kent tarihine de ışık tutuyor.

        "Işık" adıyla 1918'de kurulan gazete, 6 Haziran 1925'ten itibaren Yeşilgiresun adını aldı.

        Sahibi, sorumlu müdürü ve başyazarı Nuri Ahmet Çimşit tarafından, 1928'e kadar Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi ile karma olarak haftalık basılan gazete, bu tarihten sonra Türkiye Türkçesi ile yayın hayatını sürdürdü.

        Sanattan spora birçok yazı ve haberi sayfalarına taşıyan gazete, 14 Mayıs 1974'te Hasan Öğütçü tarafından satın alınmasından bir yıl sonra faaliyetine günlük devam etti.

        Yaklaşık bir asırdır okuyucularla buluşan gazete, haber içeriğinin yanı sıra günümüzde tarih meraklılarınca da ilgi görüyor.

        Kent tarihiyle ilgili çalışma yapan kurumlar, akademisyenler ve öğrencilerin ilk başvurduğu yerler arasında olan Yeşilgiresun gazetesinin arşivi, dijital ortama aktarılmaya başlandı.

        Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Egemen Öğütçü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli mücadeleye katkı vermek için yayınlar yapan Işık gazetesinin, Cumhuriyet'in kurulmasıyla Yeşilgiresun adını aldığını söyledi.

        Dedesi Hasan Öğütçü'nün gazeteyi satın almasıyla çocukluktan itibaren kurduğu gazetecilik hayalini gerçekleştirdiğini anlatan Öğütçü, gazetenin hiçbir zaman kapanmadığını, bazı yıllarda matbaa ve işçi gibi sorunlar dolayısıyla aksaklıklar yaşandığını kaydetti.

        Öğütçü, "Dedem satın aldıktan sonra burayı güncelliyor, o zaman çevre illerde bile olmayan yeni bir dizgi makinesiyle baskıya başlıyorlar. Şu an neredeyse 50 yıl olacak, Öğütçü ailesinde gazete basılmaya devam ediyor." dedi.

        Gelecek yıl gazetenin 100. yaşını kutlayacaklarını dile getiren Öğütçü, Işık gazetesi de baz alındığında bu tarihin daha da geriye gittiğini belirtti.

        - "Bu hafıza bizim ve Giresun için çok önemli"

        Öğütçü, Yeşilgiresun gazetesinin Giresun'un hafızası olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Giresun'da birçok kurumun elinde olmayan, unuttuğu bilgiler Yeşilgiresun'da var. Bu hafıza bizim ve Giresun için çok önemli. Biz de elimizden geldiği kadar koruyoruz. Dijitalleştirme anlamında çalışmalara devam ediyoruz. 1925 ve 1950 arasındaki arşivi tamamen taradık, hatta birinci sayfalarını da internet sitemizden de isteyenler bulabilir. Tabii diğer yılları da dijitale aktarma anlamında kendi çabalarımızla devam ediyoruz."

        Tarihçilerin ve akademisyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını ifade eden Öğütçü, "Biz bazen akademisyenleri geri çevirmek zorunda kalıyoruz çünkü eski, özellikle Osmanlıca olan arşiv yıpranmış durumda, o nedenle dijitalleşmeyi hızlı yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        - "Tarihteki en önemli gündemler fındık fiyatı, hastane ve yol"

        Egemen Öğütçü, arşivlere bakıldığında Giresun'un en önemli gündeminin günümüzdekine benzediğini belirterek, "Gündemler fındık fiyatı, hastane ve yol. 1920'lerden devam ederek hep aynı." ifadelerini kullandı.

        Yeşilgiresun gazetesinin, 1930'da "Şehir hastanesi istiyoruz" kampanyası başlattığını kaydeden Öğütçü, "Ciddi de bir kamuoyu oluşmuş. Bunun yanında fındık bayramları var. Üretici birliklerimiz günümüzde 'fındığı pazara erken indirmeyin' gibi söylemler kullanıyor, bu 1930'da da aynıymış." dedi.

        Öğütçü, Yeşilgiresun'un önemli bir marka olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Gazete denilince akla gelen ilk Yeşilgiresun oluyor. Sosyal medyada da bu şekilde. Basılı gazete için gelecekte çok da güzel günler görünmüyor. İnsanlar birçok haberi sosyal medya üzerinden alıyorlar, orada haber ihtiyacını insanlar anlık karşılıyor, tabii ki bu sefer gazetelerde özel haberler yapmanız lazım. Biz de hemen hemen her gün özel haberlerle okuyucularımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Her gün en az bir köşe yazarımız var, bu şekilde devam etmeye çalışıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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