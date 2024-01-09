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        En fazla fındık ihraç eden KFMİB üyesi 20 firma belirlendi

        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB), 2023 yılında en fazla fındık ihracatı gerçekleştiren 20 üyesini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 13:32 Güncelleme: 09.01.2024 - 13:32
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        En fazla fındık ihraç eden KFMİB üyesi 20 firma belirlendi
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        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB), 2023 yılında en fazla fındık ihracatı gerçekleştiren 20 üyesini açıkladı.

        KFMİB'den alınan bilgiye göre, geçen yıl en fazla fındık ihraç eden 20 üye listesinde Ordu'dan 7, Giresun'dan 6, Trabzon'dan 3, Samsun'dan 2, İzmir'den bir şirket yer aldı, talebi doğrultusunda 1 firmanın adı ve bulunduğu il açıklanmadı.

        Geçen yıl en fazla fındık ihraç eden firma Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ olurken, adı açıklanan diğer 18 firma şöyle sıralandı:

        "Durak Fındık, Yavuzkan Hazel Gıda, Yavuz Gıda, Gürsoy Tarım, Sabırlar Fındık, Ahmet Ak Gıda, Noor Fındık, Poyraz Poyraz Fındık, Şenocak Gıda, Özgür Gıda, Özyılmaz Fındık, Nimeks Organik Tarım, Uslu Tarım, Asma Kuyumculuk Gıda, Dost Fındık, Mehmet ve Şahap Bozbağ Fındık, Karadere Tarım ve Burak Tarım."

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