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        Giresun İl Özel İdaresince içme suyu projelerine 298 milyon lira harcandı

        Giresun İl Özel İdaresi tarafından son 5 yılda içme suyu projelerine 298 milyon lira harcandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 12:40 Güncelleme: 10.01.2024 - 12:40
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        Giresun İl Özel İdaresince içme suyu projelerine 298 milyon lira harcandı
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        Giresun İl Özel İdaresi tarafından son 5 yılda içme suyu projelerine 298 milyon lira harcandığı bildirildi.

        İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, sorumluluk alanlarında içme suyu, tarımsal sulama ve kanalizasyon projelerinin sürdürüldüğü belirtildi.

        Açıklamada, son 5 yıllık süreçte içme suyu ihtiyacının karşılanması noktasında 5 yıl içinde 180 projenin uygulandığı vurgulanarak, "Tüm bu projeler hayata geçirildi. İl Özel İdaresi bunun için yaklaşık 298 milyon lira harcama gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

        Tarımsal sulama konusunda da önemli projelerin devreye alındığının altı çizilen açıklamada, 12 projeye 13 milyon lira kaynak sağlandığı kaydedildi.

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