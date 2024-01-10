Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

        Giresun'da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 12:53 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

        Giresun Gazeteciler Derneğince bir restoranda organize edilen etkinlikte, il genelinde görev yapan ulusal ve yerel medya çalışanları bir araya geldi.

        Dernek Başkanı Bekir Bayram, özellikle yerel basının ekonomik bakımdan zor günlerden geçtiğini söyledi.

        Gazetecilerin, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir görevi yerine getirdiğinin altını çizen Bayram, "Demokrasinin ve sağlıklı bir toplumun oluşumunda tarafsız, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın önemli yeri vardır. Tehdit, şantaj, hakaret, kişilik haklarına saldırı gibi olgulardan uzak, özgür ve güçlü bir medya demokrasinin ana damarı durumundadır." dedi.

        Bayram, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, görevlerinde başarı diledi.

        Etkinliğe, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gemide kazan patladı! Türk mühendisin feci ölümü
        Gemide kazan patladı! Türk mühendisin feci ölümü
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Bonucci için flaş paylaşım!
        Bonucci için flaş paylaşım!
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Metrobüs arızası üst geçide yansıdı
        Metrobüs arızası üst geçide yansıdı
        Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı
        Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Parçalanmış cesedi bulunmuştu! Cenazeye katılan kardeş gözaltında!
        Parçalanmış cesedi bulunmuştu! Cenazeye katılan kardeş gözaltında!
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        Bardaktan boşanır gibi yağdı! Bir günde doluluk oranı ne kadar arttı?
        Bardaktan boşanır gibi yağdı! Bir günde doluluk oranı ne kadar arttı?
        İtalya'da büyük tepki çeken etkinlik
        İtalya'da büyük tepki çeken etkinlik
        Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
        Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
        Lüks rezidansta kanlı gece! Şule'yi otoparkta öldürdü!
        Lüks rezidansta kanlı gece! Şule'yi otoparkta öldürdü!
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?

        Benzer Haberler

        Giresun İl Özel İdaresince içme suyu projelerine 298 milyon lira harcandı
        Giresun İl Özel İdaresince içme suyu projelerine 298 milyon lira harcandı
        Eynesil'de "Pancar Çorbası Şenliği" düzenlendi
        Eynesil'de "Pancar Çorbası Şenliği" düzenlendi
        Giresun'da ATM'de unutulan para sahibine teslim edildi
        Giresun'da ATM'de unutulan para sahibine teslim edildi
        Giresun'da dereye devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
        Giresun'da dereye devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
        Keşap Belediye Başkanı Emür, gazetecilerle bir araya geldi
        Keşap Belediye Başkanı Emür, gazetecilerle bir araya geldi
        En fazla fındık ihraç eden KFMİB üyesi 20 firma belirlendi
        En fazla fındık ihraç eden KFMİB üyesi 20 firma belirlendi