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        Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, gazetecilerle bir araya geldi

        Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 09:36 Güncelleme: 11.01.2024 - 09:40
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        Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, gazetecilerle bir araya geldi
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        Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

        Şenlikoğlu, Kale Sosyal Tesislerinde organize edilen yemekte yaptığı konuşmada, tüm gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

        Gazeteciliğin Giresun'da kadim bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu geçmiş içerisinde sadece gazeteci arkadaşlarımızla değil bir de mekansal, kurumsal bir kimliğe sahip olması gerekir dedik. İnşallah Sokakbaşı mevkisinde yaptığımız binanın içerisinde sizlere kalıcı bir yer kazandırmış olacağız. Bu neden önemli? Başka mekanlarda da yer bulabilirsiniz ama belediye bünyesi içerisinde size ait yer olması, gelecek yıllardaki yer değişikliği yapılması kaygısını da ortadan kaldıracaktır diye düşünüyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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