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        Giresun'da fındık fiyatı yeni haftaya 117 liradan başladı

        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, serbest piyasada fındık fiyatının yeni haftaya 117 liradan başladığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 14:19 Güncelleme: 15.01.2024 - 14:19
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        Giresun'da fındık fiyatı yeni haftaya 117 liradan başladı
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        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, serbest piyasada fındık fiyatının yeni haftaya 117 liradan başladığını söyledi.

        Bölük, AA muhabirine, 2024 yılına 101 liradan başlayan fındık fiyatının son dönemdeki artışını yeni haftada da sürdürdüğünü belirtti.

        Bugün pazarda 1 kilogram fındığın 117 liradan işlem gördüğünü ifade eden Bölük, arz talep dengesine göre şekillenen piyasayı yakından takip ettiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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