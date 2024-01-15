Giresun'da fındık fiyatı yeni haftaya 117 liradan başladı

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, serbest piyasada fındık fiyatının yeni haftaya 117 liradan başladığını söyledi.

Bölük, AA muhabirine, 2024 yılına 101 liradan başlayan fındık fiyatının son dönemdeki artışını yeni haftada da sürdürdüğünü belirtti.

Bugün pazarda 1 kilogram fındığın 117 liradan işlem gördüğünü ifade eden Bölük, arz talep dengesine göre şekillenen piyasayı yakından takip ettiklerini kaydetti.

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