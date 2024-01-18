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        Giresunspor'da Çekdar Orhan, Amed Sportif Faaliyetler'e transfer edildi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da Çekdar Orhan, Amed Sportif Faaliyetler'e transfer edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 13:33 Güncelleme: 18.01.2024 - 13:33
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        Giresunspor'da Çekdar Orhan, Amed Sportif Faaliyetler'e transfer edildi
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da Çekdar Orhan, Amed Sportif Faaliyetler'e transfer edildi.

        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonunda takıma katılan futbolcu Çekdar Orhan'ın kalıcı transferi konusunda Amed Sportif Faaliyetler ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

        Giresunspor'a verdiği emeklerden dolayı futbolcuya teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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