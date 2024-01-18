Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da Çekdar Orhan, Amed Sportif Faaliyetler'e transfer edildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonunda takıma katılan futbolcu Çekdar Orhan'ın kalıcı transferi konusunda Amed Sportif Faaliyetler ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Giresunspor'a verdiği emeklerden dolayı futbolcuya teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

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