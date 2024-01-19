Karadeniz'de 7 ilde öğrenciler karnelerini aldı

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi.

Trabzon'da eğitim öğretim yılının birinci döneminin tamamlanmasıyla, 142 bin 7 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Ortahisar ilçesi Dumlupınar İlkokulu'ndaki karne töreni, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sınıflarında öğretmenlerinden karne alan öğrenciler, mutluluklarını aileleriyle paylaştı.

Trabzon'da 636 okuldaki 12 bin 49 öğretmen de 2 haftalık tatile girdi.

- Ordu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Yeşilyurt Ahmet Karlıbel İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki törende, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve protokol üyeleri, sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıttı.

Vali Erol, özellikle ilkokula yeni başlayanlar olmak üzere tüm öğrenciler için önemli bir gün olduğunu belirterek, çocuklarla karne sevinçlerini paylaştıklarını söyledi.

Erol, 130 bin öğrenci ve 12 bin öğretmene iyi tatiller diledi.

Başkan Güler ise öğrenciler için aileleriyle birlikte güzel bir tatil dönemi temenni etti.

- Giresun

Giresun'da 21 bin 49 öğrenci karne aldı.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Mithatpaşa Ortaokulu'ndaki törende, karne gününün, eğitim ve öğretimin en güzel günü olduğunu söyledi.

Öğrencilere tatili iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Serdengeçti, "Oyun oynayın ama kitap da okuyun. Dinlendikten sonra 4 aylık eğitim süreci daha var. Sizler hepiniz önemlisiniz, başarı ya da başarısızlık olabilir, önemli olan iki haftayı iyi değerlendirmek." dedi.

- Rize

Rize'de ise 57 bin 573 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Vali İhsan Selim Baydaş, Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi Çiftekavak, Polis Amca İlköğretim Okulu'ndaki karne törenine katıldı.

Baydaş ve beraberindekiler, veli ve öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra karne dağıttı.

Vali Baydaş, emekle bir dönemin daha tamamlandığına işaret ederek, öğrencilere iyi tatiller diledi.

Genel Müdür Tuba Korkmaz ise öğrencileri tebrik ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğitim ve öğretim sistemimizi şekillendirirken ve çalışmalarımızı yaparken kendi öz değerlerimize dönüyoruz. Ülke olarak çok güçlü bir mirasa sahibiz. Bu yıl Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutluyoruz. Mirasa, geleneklerimize ve eğitim sistemimizdeki geleneklerimize döndüğümüz zaman hem akademik başarımızın hem de insani değerlerimizin artacağını düşünüyoruz. Yapılan çalışmaların çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bu çalışmalarla öğrencilerimiz, dünyaya ve vatanımıza olan katkılarını çok daha iyi bir pozisyona getireceklerdir."

- Artvin

Artvin'de Vali Cengiz Ünsal ve İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, 7 Mart İlkokulu'nda öğrencilere karnelerini verdi.

Öğrencileri tebrik eden Ünsal, ara tatilin, karnesinde kırık not bulunan öğrencilerin eksikliklerini gidermeleri için fırsat olduğunu söyledi.

Ünsal, 24 bin 695 öğrenci ve 1857 öğretmene iyi tatiller diledi.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de 18 bin 349 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Saygın, Dumlupınar İlköğretim Okulu'ndaki törende öğrencilere karnelerini dağıttı.

Törenin ardından kentte 150 okuldaki 1521 öğretmenin de tatili başladı.

- Bayburt

Bayburt'ta ise 14 bin 935 öğrenci törenle karnelerini aldı.

Şehit Nevzat Kaya İlkokulu'ndaki törene, Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ile veliler katıldı.

Vali Eldivan, öğrencilere tatili dinlenerek ve eğlenerek değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilerden tatilde kitap okumayı da ihmal etmemelerini isteyen Eldivan, çocuklara karne ve hediyelerini dağıttı.