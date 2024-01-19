Stat:ÇotanakSpor Kompleksi

Hakemler: Süleyman Bahadır, Nurettin Dinçer Demir, Samet Özkul

Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Mehmet Keskin (Dk. 80 Furkan Arda Kabaca), Kadir Seven, Anıl Yiğit Çınar, Şahin Dik, Kasım Alperen Köşker (Dk. 90+2 Fatih Yılmaz), Enishan Ceylan, Ertuğrul Şenlikoğlu, Mert Han Kurt (Dk. 86 Emre Nizam), Faruk Can Genç, Muhammet Turhan

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Dk. 90+2 Suat Kaya), Ologo, Adem Doğan, Süleyman Luş, Ferhat Yazgan, Geraldo (Dk. 90+2 Eren Aydın), Ozan Sol (Dk. 74 Ahmet İlhan Özek), Nalepa, Gökhan Karadeniz (Dk. 74 Atakan Akkaynak), Ahmet Sağat (Dk. 86 Verheydt)

Goller: Dk. 17 Ahmet Sağat, Dk. 77 Geraldo, Dk. 90+1 Atakan Akkaynak (Ahlatcı Çorum FK)

Sarı kart: Dk. 80 Enishan Ceylan (Bitexen Giresunspor)

GİRESUN

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