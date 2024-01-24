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        Giresun'da tarım, orman ve insan temalı fotoğraf sergisi açıldı

        Giresun'da tarım, orman ve insan temalı fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 11:10 Güncelleme: 24.01.2024 - 11:16
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        Giresun'da tarım, orman ve insan temalı fotoğraf sergisi açıldı
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        Giresun'da tarım, orman ve insan temalı fotoğraf sergisi açıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Can Akengin Sanat Galerisinde organize edilen sergide, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca, DenizBank'ın desteğiyle düzenlenen 13. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar kullanıldı.

        Yarışmada derece alan Ekrem Şahin'in "Kuraklık", Mahmut Serdar Alakuş'un "Balık Çiftliği", Mehmet Aslan'ın "Kuzular", İsmail Serhat Şahin'in "Midye Çiftliği", Gazi Aydın'ın "Bal Eğitimi", Erdoğan Karacabey'in "Çoban", Yücel Albayrak'ın "Koyunlar", Meral Kaya'nın "Çiftçi" adlı fotoğrafları sergide yer alıyor.

        Ayrıca Fazıl Saraç'ın Sisdağı Yaylasında çektiği fotoğraflar da sergilenmeye değer eserler arasında yerini aldı.

        Serginin açılış törenine, Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu ve Mehmet Fikret Çavuş ile Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Angın katıldı.

        Galeri
        Galeri

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