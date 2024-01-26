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        Giresun Belediyesi işçilerinin maaşlarına zam yapıldı

        Giresun Belediyesi bünyesinde çalışan işçilerin maaşlarına zam yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 19:46 Güncelleme: 26.01.2024 - 20:08
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        Giresun Belediyesi işçilerinin maaşlarına zam yapıldı
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        Giresun Belediyesi bünyesinde çalışan işçilerin maaşlarına zam yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Aytekin Şenlikoğlu ile Hak-İş'e bağlı Hizmet İş Sendikası yetkilileri arasında, yüzde 120 zammı içeren toplu sözleşme imzalandı.

        İşçilere emekleri için teşekkür eden Şenlikoğlu, çalışanın teri kurumadan hakkını veren anlayışın temsilcisi olduklarını belirtti.

        Şenlikoğlu, işçilerin yüzünün gülmesi için rakam belirlediklerini vurgulayarak, "Yaptığımız bu rekor zammın tüm işçi kardeşlerim için hayırlı olmasını dilerim. İkinci dönemimiz çok daha iyi olacak." ifadesini kullandı.

        Hizmet-İş Giresun İl Başkanı Abdullah Kaygusuz ise Şenlikoğlu'na sendika üyeleri adına teşekkür etti.

        Öte yandan Giresun Belediyesi bünyesindeki 60 kadrolu işçinin mevcut sözleşmesine de yüzde 30 ilave zam yapıldığı belirtildi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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