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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 21:12 Güncelleme: 04.02.2024 - 21:12
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ÇotanakSpor Kompleksi

        Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Haydar Avcı, Mehmet Dura

        Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Fatih Yılmaz, Anıl Yiğit Çınar, Mehmet Keskin, Faruk Can Genç, Kasım Alperen Köşker (Dk. 90+2 Furkan Arda Kabaca) , Şahin Dik (Dk. 90+7 Ali Emirhan Akçay), Talha Ülvan, Enishan Ceylan, Ertuğrul Şenlikoğlu, Muhammet Turhan (Dk. 78 Mert Han Kurt)

        Eyüpspor: Berke Özer, Mehmet Murat Uçar, Metehan Baltacı, Uğur Demirok (Dk. 82 Robin Yalçın), Caner Erkin, Tugay Kaçar (Dk. 62 Seslar), Sainz (Dk. 62 Recep Niyaz), Regattin, Thuram, Ampem (Dk. 77 Sinan Gümüş), Bruno (Dk. 77 Mustafa Pektemek)

        Sarı kartlar: Dk. 60 Enishan Ceylan, Dk. 65 Şahin Dik, Dk. 85 Erkan Anapa, Dk. 90+7 Faruk Can Genç (Bitexen Giresunspor), Dk. 52 Bruno, Dk. 60 Uğur Demirok (Eyüpspor)

        GİRESUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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