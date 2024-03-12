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        Giresun'da cipin çarptığı 2 kadın yaralandı

        Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 15:28 Güncelleme: 12.03.2024 - 15:43
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        Giresun'da cipin çarptığı 2 kadın yaralandı
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        Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kumyalı Mahallesi Mebus Şevket Bey Caddesi'nde, A.Y. (82) yönetimindeki 34 UT 988 plakalı cip, manevra sırasında Görele Ortaokulunun demir bahçe kapısına çarparak durdu.

        Çarpmanın ardından ileri doğru hareket eden cip, park halindeki 61 PE 129 ve 28 ACT 498 plakalı otomobiller ile caddede yürüyen Ayşe Keçeci (54) ve Nahide Yılmaz'a (70) çarptı.

        Hafif yaralanan Keçeci ve Yılmaz, sağlık ekiplerince Op. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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