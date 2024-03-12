Giresun'da cipin çarptığı 2 kadın yaralandı

Çarpmanın ardından ileri doğru hareket eden cip, park halindeki 61 PE 129 ve 28 ACT 498 plakalı otomobiller ile caddede yürüyen Ayşe Keçeci (54) ve Nahide Yılmaz'a (70) çarptı.

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