Espiye ve Eynesil'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı kutlandı
Giresun'un Espiye ve Eynesil ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Giresun'un Espiye ve Eynesil ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Espiye ilçesinde Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda organize edilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan video gösteriminin yapıldığı programda tiyatro oyunu da sahneledi.
Okullar arasında düzenlenen "İstiklal Marşı" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programa, Espiye Kaymakamı Taner Tengir, Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Müdürü Yahya Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Öte yandan Espiye Müftülüğüne bağlı Mescidi Aksa 4-6 yaş grubu Kur'an kursundaki öğrenciler için İstiklal Marşı'nı ezbere okuma etkinliği gerçekleştirildi.
Müftü Osman Gülbe'nin de izlediği yarışmaya katılan 30 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.
Eynesil ilçesindeki program ise Hacı Mustafa Eren Hafız İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.
Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı programda, öğrenciler İstiklal Marşı'nın yazılmasını konu alan tiyatro oyunu sahneledi.
İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında ilçe birincisi olan Bekir Ayaz Aracı, para ödülünü Gazze'deki çocuklar için bağışladı.
Eynesil Kaymakamı Erkut Pamuk ve Ören Belediye Başkanı Mustafa Eren, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verdi.
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