Espiye ve Eynesil'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı kutlandı

İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında ilçe birincisi olan Bekir Ayaz Aracı, para ödülünü Gazze'deki çocuklar için bağışladı.

Giresun'un Espiye ve Eynesil ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

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