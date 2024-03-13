Espiye'de "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" sergisi düzenlendi
Giresun'un Espiye ilçesindeki ortaokulların hazırladığı "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.
Giresun'un Espiye ilçesindeki ortaokulların hazırladığı "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.
Espiye Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen fuarın açılışını Espiye Kaymakamı Taner Tengir ve Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere gerçekleştirdi.
Atatürk Ortaokulu Müdürü İbrahim Kılıç, öğrencileri projelerinden dolayı tebrik etti.
Toplam 14 projenin sergilendiği, fuar 2 gün açık kalacak.
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