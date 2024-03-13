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        Espiye'de "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" sergisi düzenlendi

        Giresun'un Espiye ilçesindeki ortaokulların hazırladığı "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 14:50 Güncelleme: 13.03.2024 - 14:50
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        Espiye'de "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" sergisi düzenlendi
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        Giresun'un Espiye ilçesindeki ortaokulların hazırladığı "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

        Espiye Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen fuarın açılışını Espiye Kaymakamı Taner Tengir ve Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere gerçekleştirdi.

        Atatürk Ortaokulu Müdürü İbrahim Kılıç, öğrencileri projelerinden dolayı tebrik etti.

        Toplam 14 projenin sergilendiği, fuar 2 gün açık kalacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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