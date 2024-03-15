Türk fındığı Hindistan'da tanıtıldı

Türk fındığı Hindistan'daki Uluslararası Gıda ve Ağırlama Fuarı'nda (AAHAR 2024) tanıtıldı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığının "Turquality Tanıtım Projesi" desteğiyle Türk fındığının alternatif pazarlara yönelik ihracatının artırılması için, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri ile tanıtım projesi yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, dünyanın en büyük kuruyemiş pazarlarından biri konumunda yer alan Hindistan'ın Yeni Delhi şehrinde 7-11 Mart'ta düzenlenen ve ülkenin en büyük gıda fuarı olan AAHAR'a "Türk Fındığı" markasıyla bir stant ile iştirak edilerek tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirildiği aktarıldı.

Bu yıl 38'incisi düzenlenen fuarda 1579 firmanın katılımcı olarak yer aldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fuar 100 binden fazla kişi tarafından ziyaret edildi. İhracatçı birlikleri tarafından açılan stantta, Türk fındığı ile ülkemiz fındık sektörüne ilişkin tanıtıcı bilgilerin yanı sıra Türk fındık ihracatçılarının iletişim bilgilerinin de yer aldığı broşürler dağıtıldı. Yerel bir beslenme uzmanı ile de işbirliği yapılarak fındığın sağlığa yararları hakkında ziyaretçilere bilgilendirmeler yapıldı."

Açıklamada, Türk fındığının Hint mutfağındaki kullanım alanlarına yönelik potansiyelin açığa çıkarılması amacıyla tanıtım standında oluşturulan özel bir alan oluşturulduğu belirtildi.

Bu alanda ünlü Hint şefler tarafından fındığın ana malzeme olarak kullanıldığı 12 farklı tarif geliştirilerek ziyaretçilerin beğenisine sunulduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Tarif kartları dağıtıldı. Yerel lezzetlerin Türk fındığıyla buluştuğu tariflerin ziyaretçiler tarafından beğeni ve ilgiyle karşılandığı gözlemlendi." ifadeleri kullanıldı.

Fuar ile eşzamanlı olarak düzenlenen ve 600'ün üzerinde yerel şefin iştirak ettiği "Culinary Art India" etkinliğine "Türk Fındığı" markasıyla sponsor olunduğu kaydedilen açıklamada, fındıklı ürünlerin imalatına yönelik canlı gösteriler düzenlenmesinin sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel'in de standı ziyaret ettiği aktarıldı.