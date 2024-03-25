DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, seçim çalışmalarını Giresun'da sürdürdü
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Giresun'u ziyaret etti.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Giresun'u ziyaret etti.
Seçim çalışmaları kapsamında Ordu'dan kara yoluyla Giresun'a gelen Babacan, Piraziz ilçesinde partisinin il başkanı Murat Uçar ve partililerce karşılandı.
Babacan, daha sonra seçim otobüsü ile Piraziz ve Bulancak ilçeleri ile Giresun kent merkezinde caddelerde gezdi, vatandaşları selamladı.
Babacan, Giresun programının ardından kara yoluyla Trabzon'a hareket etti.
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