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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, seçim çalışmalarını Giresun'da sürdürdü

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Giresun'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 18:56 Güncelleme: 25.03.2024 - 18:56
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, seçim çalışmalarını Giresun'da sürdürdü
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Giresun'u ziyaret etti.

        Seçim çalışmaları kapsamında Ordu'dan kara yoluyla Giresun'a gelen Babacan, Piraziz ilçesinde partisinin il başkanı Murat Uçar ve partililerce karşılandı.

        Babacan, daha sonra seçim otobüsü ile Piraziz ve Bulancak ilçeleri ile Giresun kent merkezinde caddelerde gezdi, vatandaşları selamladı.

        Babacan, Giresun programının ardından kara yoluyla Trabzon'a hareket etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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