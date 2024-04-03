Giresun'da deniz kenarındaki kayalıklara devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.
Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.
Osman Almacı idaresindeki 61 DL 762 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Uzuncakum mevkisinde kontrolden çıkarak deniz kenarındaki kayalıklara devrildi.
Kazada, sürücü Almacı olay yerinde hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.