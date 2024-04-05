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        Ticaret borsalarında 7 ayda 306 bin tonun üzerinde fındık satıldı

        Ticaret borsalarında Ağustos 2023-Şubat 2024 döneminde 306 bin tonu aşkın fındık işlem gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 15:10 Güncelleme: 05.04.2024 - 15:10
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        Ticaret borsalarında 7 ayda 306 bin tonun üzerinde fındık satıldı
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        Ticaret borsalarında Ağustos 2023-Şubat 2024 döneminde 306 bin tonu aşkın fındık işlem gördü.

        Giresun Ticaret Borsasından (GTB) yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

        Buna göre, söz konusu 7 aylık dönemde borsalarda 306 bin 360 ton fındık satıldı.

        En fazla işlem, 81 bin 122 tonla Sakarya'da yapıldı. Bu kenti 62 bin 763 tonla Ordu, 33 bin 609 tonla Düzce/Bolu izledi.

        GTB'de ise 29 bin 697 ton fındık işlem gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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