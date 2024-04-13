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        Görele'de "Bayram Neşesi" etkinliği düzenlendi

        Görele Belediyesi tarafından "Bayram Neşesi" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 15:32 Güncelleme: 13.04.2024 - 15:32
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        Görele'de "Bayram Neşesi" etkinliği düzenlendi
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        Görele Belediyesi tarafından "Bayram Neşesi" etkinliği gerçekleştirildi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda yöresel kemençe sanatçıların sahne aldığı etkinlikte vatandaşlar horon oynadı.

        Belediye Başkanı Hasbi Dede, ilçede bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

        Çocuk ve gençler için farklı etkinlikler organize edeceklerini belirten Dede, "Sosyal ve kültürel anlamda Görele hak ettiği atmosferi yaşayacak." dedi.

        Dede, Görele için çalışacaklarını vurgulayarak, "Görele layık olduğu hizmetlere kavuşacaktır. Proje üretmeye devam ediyoruz. Bu kardeşiniz önümüzdeki ayın başında İstanbul'a giderek 10 gün kamp kuracak. Memleketine hizmet için gece gündüz çalışacak." diye konuştu.

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