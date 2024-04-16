Yağlıdere'de caminin doğal gaz tesisatı masrafını hayırsever karşıladı
Yağlıdere ilçesindeki Fatih Camisi'nin doğal gaz tesisatı masrafını hayırsever üstlendi.
Yağlıdere ilçesindeki Fatih Camisi'nin doğal gaz tesisatı masrafını hayırsever üstlendi.
İlçede hayır yapmak isteyen İhsan Aydın, Fatih Camisi İmam Hatibi Hüseyin Özdemir ile görüştü.
Caminin doğal gaz ihtiyacının aktarılması üzerine Aydın, 120 bin lirayı bulan doğal gaz tesisatı ve diğer malzemelerin masrafını karşıladı.
Cami İmam Hatibi Özdemir, gazetecilere, caminin eksikleriyle ilgili verdiği sözü kısa sürede yerine getiren Aydın'a teşekkür ederek, "Allah İhsan amcamızdan razı olsun. Hayırları kabul olsun." dedi.
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