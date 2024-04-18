GÜNCELLEME 2 - Giresun'daki kuyumcu soygununa ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

Giresun'un Bulancak ilçesindeki kuyumcunun silahlı ve maskeli iki kişi tarafından soyulmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı.

İlçe merkezindeki kuyumcuda, biri maskeli ve tüfekli olmak üzere iki kişi soygun gerçekleştirdi.

Zanlılar, altınların olduğu çantalarla bindikleri taksiyle olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı taksiyi Şemsettin Mahallesi'nde buldu.

Olay öncesi gasbedildiğini iddia edilen taksi şoförünün yaralı olduğunun fark edilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralı, hastanede tedavi altına alındı.

Şüphelilerin kaçarken çarptığı hafif yaralı, fiziksel engelli bir kadın da, tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, Şemsettin Mahallesi başta bu bölge olmak üzere il genelinde dron destekli çalışma yürüttü. Jandarma ve özel harekat ekiplerinin de katıldığı çalışmalar sonucu olayla ilgili olduğu belirlenen S.T, S.C. ve E.B. yakalandı. Bulancak Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlıların sorgularının devam ettiği bildirildi. Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik güçlerine teşekkür ederek, şunları kaydetti: