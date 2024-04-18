GÜNCELLEME 3 - Giresun'daki kuyumcu soygununa ilişkin 3 kişi yakalandı

Giresun'un Bulancak ilçesinde kuyumcunun soyulmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe merkezindeki kuyumcuda, biri maskeli ve tüfekli olmak üzere iki kişi soygun gerçekleştirdi.

Zanlılar, altınların olduğu çantalarla bindikleri taksiyle olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı taksiyi Şemsettin Mahallesi'nde buldu.

Olay öncesi gasbedildiği ileri sürülen taksinin şoförü Rıfkı Yavuz ile şüphelilerin kaçarken çarptığı fiziksel engelli kadın, hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis, Şemsettin Mahallesi başta olmak üzere il genelinde dron destekli çalışma yürüttü. Jandarma ve özel harekat ekiplerinin de katıldığı çalışmalar sonucu olayla ilgili olduğu belirlenen S.T, S.C. ve E.B. yakalandı. Bulancak Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlıların sorgularının devam ettiği bildirildi. Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, kuyumcu Erdoğan Gündoğdu'yu iş yerinde, taksi şoförü Rıfkı Yavuz'u ise çalıştığı taksi durağında ziyaret etti. Serdengeçti, ziyaret sonrası gazetecilere, olayın faillerinin yakalandığını belirterek, adli soruşturmanın Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürüldüğünü söyledi.