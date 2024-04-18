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        GÜNCELLEME 3 - Giresun'daki kuyumcu soygununa ilişkin 3 kişi yakalandı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde kuyumcunun soyulmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 19:25 Güncelleme: 18.04.2024 - 19:36
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        GÜNCELLEME 3 - Giresun'daki kuyumcu soygununa ilişkin 3 kişi yakalandı
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        Giresun'un Bulancak ilçesinde kuyumcunun soyulmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe merkezindeki kuyumcuda, biri maskeli ve tüfekli olmak üzere iki kişi soygun gerçekleştirdi.

        Zanlılar, altınların olduğu çantalarla bindikleri taksiyle olay yerinden kaçtı.

        Polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı taksiyi Şemsettin Mahallesi'nde buldu.

        Olay öncesi gasbedildiği ileri sürülen taksinin şoförü Rıfkı Yavuz ile şüphelilerin kaçarken çarptığı fiziksel engelli kadın, hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Polis, Şemsettin Mahallesi başta olmak üzere il genelinde dron destekli çalışma yürüttü.

        Jandarma ve özel harekat ekiplerinin de katıldığı çalışmalar sonucu olayla ilgili olduğu belirlenen S.T, S.C. ve E.B. yakalandı.

        Bulancak Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlıların sorgularının devam ettiği bildirildi.

        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, kuyumcu Erdoğan Gündoğdu'yu iş yerinde, taksi şoförü Rıfkı Yavuz'u ise çalıştığı taksi durağında ziyaret etti.

        Serdengeçti, ziyaret sonrası gazetecilere, olayın faillerinin yakalandığını belirterek, adli soruşturmanın Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürüldüğünü söyledi.

        Bulancak halkına "geçmiş olsun" dileklerini ileten Serdengeçti, "Faillerin yakalanmasında İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız işbirliği içerisinde gereğini yaptılar, onlarla iftihar ediyorum. Ben milletimiz adına da devletimiz adına da teşekkür ediyorum, herkese geçmiş olsun." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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