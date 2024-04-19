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        Giresun'da soyulan kuyumcudan alınan altınlar bulundu

        Giresun'un Bulancak ilçesinde, silahlı ve maskeli iki kişi tarafından soyulan kuyumcudan alınan altınlar bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 00:40 Güncelleme: 19.04.2024 - 00:43
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        Giresun'da soyulan kuyumcudan alınan altınlar bulundu
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        Giresun'un Bulancak ilçesinde, silahlı ve maskeli iki kişi tarafından soyulan kuyumcudan alınan altınlar bulundu.

        Giresun Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede dün gerçekleşen kuyumcu soygununda, olayı gerçekleştiren şahıslar ile altınların adliye, emniyet, jandarma teşkilatlarının kararlı ve titiz saha çalışmaları neticesinde kısa sürede bulunduğu belirtildi.

        Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının Giresun'un huzuru için çalışmaya devam edeceği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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