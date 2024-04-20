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        Giresun'daki kuyumcu soygununa ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde kuyumcunun soyulduğu anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 18:18 Güncelleme: 20.04.2024 - 18:18
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        Giresun'daki kuyumcu soygununa ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı
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        Giresun'un Bulancak ilçesinde kuyumcunun soyulduğu anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

        İlçe merkezindeki bir kuyumcunun 18 Nisan'da silahlı ve maskeli 2 kişi tarafından soyulmasıyla ilgili iş yeri güvenlik kamera kayıtlarına ulaşıldı.

        Görüntülerde, yüzleri maskeli zanlıların ellerindeki tüfeklerle koşarak kuyumcuya girdikleri sırada yan dükkanın önündeki taburede oturan kişinin durumu fark ederek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

        Kamera kayıtlarında, soygunculardan birinin vitrindeki altınları aldığı, diğerinin ise kapının önünde etrafı gözetlerken ara sıra çevreye ateş ettiği, ardından altınların bulunduğu çantayla kaçtıkları anlar yer alıyor.

        Soygunla ilgili aynı gün gözaltına alınan S.T, S.C. ve E.B, dün çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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