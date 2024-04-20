Giresun'daki kuyumcu soygununa ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı

Soygunla ilgili aynı gün gözaltına alınan S.T, S.C. ve E.B, dün çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanmıştı.

Kamera kayıtlarında, soygunculardan birinin vitrindeki altınları aldığı, diğerinin ise kapının önünde etrafı gözetlerken ara sıra çevreye ateş ettiği, ardından altınların bulunduğu çantayla kaçtıkları anlar yer alıyor.

İlçe merkezindeki bir kuyumcunun 18 Nisan'da silahlı ve maskeli 2 kişi tarafından soyulmasıyla ilgili iş yeri güvenlik kamera kayıtlarına ulaşıldı.

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