Bitexen Giresunspor-Göztepe maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Göztepe'ye 3-0 yenilen Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Serhat Güller, "Sahaya çıkan, mücadele eden bir takım olarak ligi bitirmeye çalışıyoruz." dedi.

Güller, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun ilk bölümünde sahanın her yerinde olmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu bölüm içerisinde gol olabilecek pozisyonlar yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini belirten Güller, yedikleri gollerde de kişisel hataların mevcut olduğunu vurguladı.

Futbol anlamında güzel bir maç olduğunu ifade eden Stoilov, şu değerlendirmede bulundu:

Güller, genç takımlarda kişisel hataların çok fazla olduğuna işaret ederek, "Ligi sağ salim bitirmeye çalışıyoruz. Sahaya çıkan, mücadele eden bir takım olarak ligi bitirmeye çalışıyoruz. Kalan üç maçımız var, üç maçımızı da en iyi şekilde oynamaya çalışacağız." diye konuştu.

"Her iki takım da oynamaya çalıştı, Giresunspor da oynamaya çalıştı, bence sempatik bir takım, ilgi çeken bir takım, oynamaya çalışan bir takım ve bugün de öyleydiler. Bize karşı da bir iki tane önemli fırsat yakaladılar. Savunma anlamında kendi takımımla ilgili çok memnun olduğumu söyleyemem çünkü bu fırsatları vermememiz gerekiyordu."

Stoilov, genel anlamda oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu belirterek, "İstediğimiz birçok şeyi sahaya yansıttık, fırsatlar yakaladık, kaçırdığımız goller oldu, şimdi bu galibiyetten dolayı mutluyuz. Bu galibiyetle beraber önümüzdeki maçımıza odaklanmaya başlayacağız. Maç, maç düşünmeye devam edeceğiz." dedi.