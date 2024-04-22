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        Giresun'daki kuyumcu soyguncularının kimliği ATM kamerasından belirlendi

        Giresun'un Bulancak ilçesinde kuyumcuyu soyan zanlıların kimliği, banka şubesinin ATM kamerasına yansıyan görüntüleri sayesinde belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 15:11 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:11
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        Giresun'daki kuyumcu soyguncularının kimliği ATM kamerasından belirlendi
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        Giresun'un Bulancak ilçesinde kuyumcuyu soyan zanlıların kimliği, banka şubesinin ATM kamerasına yansıyan görüntüleri sayesinde belirlendi.

        Bulancak Mahallesi Şemsettin Caddesi'ndeki bir kuyumcuda 18 Nisan'da, biri maskeli ve tüfekli olmak üzere iki kişinin gerçekleştirdiği soygun sonrası çalışma başlatan polis, olay yerinde bir banka şubesinin ATM'sine ait işlem makbuzu buldu.

        Söz konusu ATM'nin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, soygun öncesi ATM'den işlem yapan iki zanlının S.T ile S.C. olduğunu tespit etti.

        Zanlıların ilk ifadelerinde, iş yerini kaçması kolay bir yerde olduğu için seçtiklerini, kuyumcu ile bulunduğu sokakta bir hafta izleme yaptıklarını anlattıkları öğrenildi.

        Öte yandan Bulancak Kaymakamı Ünal Koç, şüphelilerin gasbettiği ticari taksinin lastiğini bıçakla keserek, soygunun ardından kaçmalarını engellemeye çalışan Taner Karabaş'ı makamında kabul etti.

        Koç, gösterdiği fedakarlık için tebrik ettiği Karabaş'a teşekkür belgesi verdi.

        - Olay

        Giresun'un Bulancak ilçesindeki bir kuyumcuda 18 Nisan'da, biri maskeli ve tüfekli olmak üzere iki kişi soygun gerçekleştirmiş, polis ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu olayla ilgili S.T, S.C. ve E.B. yakalanmıştı.

        Zanlıların, soygun öncesi gasbettikleri taksi sürücüsü Rıfat Yavuz, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmiş, S.T, S.C. ve E.B. 19 Nisan'da çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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