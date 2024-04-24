Giresun Belediye Başkanı Köse, belediyenin durumunu değerlendirdi

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, belediyenin ekonomik durumunu değerlendirdi.

Köse, Giresun Kalesi'ndeki belediyeye ait sosyal tesiste düzenlediği basın toplantısında, belediyenin 1 milyar 714 milyon 887 bin lira borcu olduğunu söyledi.

Borcu Giresunlulara anlatmasının nedeninin, "Biz iş yapmayacağız" anlamına gelmediğinin altını çizen Köse, "Biz hizmetkar olarak bir görev aldık. Giresunlular en zorunu yapar, en zorunu başarır. Giresunlu dükkanının alacağını, vereceğini bilmekle yükümlüdür, biz de Giresunluya bu sunumu yapmakla yükümlüydük." dedi.

Köse, su, kanalizasyon, fen ve temizlik işleri gibi temel hizmetlerde eskisinden daha iyi bir hizmet görüleceğini belirterek, "Biz itibardan tasarruf ediyoruz. Ben kendi aracımla işe gidip eve geliyorum, dolmuşla da gidip geliyorum. Cebimdeki parayı Giresun Belediyesi'ne her zaman harcarım." diye konuştu.

Seçim öncesinde yaptıkları su fiyatlarında indirim taahhüdünü gelecek dönemdeki meclis toplantısında gündeme alacaklarını vurgulayan Köse, aşevi ve konukevi gibi başlamayı planladıkları projeler olduğunu kaydetti.