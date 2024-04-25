Görele'de engelli vatandaşın makam aracıyla gezme isteği gerçekleştirildi

Görele'de engelli vatandaşın makam aracıyla gezmeği isteğini Belediye Başkanı Hasbi Dede gerçekleştirdi.

Çocukluğunda geçirdiği hastalık nedeniyle kısmi felç olan Ramazan Civelek'in belediyenin makam aracıyla gezmek istediği belediye görevlileri aracılığıyla Başkan Dede'ye iletildi. Bunun üzerine Dede ile Civelek makam aracıyla şehir turu attı.

Dede, yaptığı açıklamada, herkesin birer engelli adayı olduğuna işaret etti.

Civelek'in isteğini kırmadıklarını belirten Dede, "Kendisine makam aracımızla küçük bir Görele turu attırdıktan sonra makamımızda misafir ettiğimiz sevgili kardeşimiz Ramazan'ın mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Herkesin birer engelli adayı olduğunun bilincindeyiz ve tüm engelli vatandaşlarımızın yanındayız." dedi.