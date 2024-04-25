Giresun'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Bacağından yaralanan O.Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki bir hastaneye kaldırıldı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.D, tabanca ile O.Y'ye ateş etti.

Alınan bilgiye göre, Hacı Miktad Mahallesi Atatürk Meydanı'nda O.Y. ile Z.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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