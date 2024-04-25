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        Giresun'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Giresun'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 19:59 Güncelleme: 25.04.2024 - 19:59
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        Giresun'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Giresun'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Hacı Miktad Mahallesi Atatürk Meydanı'nda O.Y. ile Z.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.D, tabanca ile O.Y'ye ateş etti.

        Bacağından yaralanan O.Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki bir hastaneye kaldırıldı.

        Güvenlik güçleri, olayla ilgili Z.D'yi gözaltına aldı.

        O.Y'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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