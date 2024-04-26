Giresun'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde otomobilin dereye yuvarlandığı kazada sürücü öldü, eşi ağır yaralandı.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde otomobilin dereye yuvarlandığı kazada sürücü öldü, eşi ağır yaralandı.
Tamzara Mahallesi'nin Alucra kavşağı mevkisinde Mehmet Bölük'ün kullandığı 28 AAG 209 plakalı otomobil, dereye yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü ile eşi Bedriye Bölük'ü otomobilden çıkarttı.
Mehmet Bölük'ün hayatını kaybettiği kazada yaralanan eşi, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.