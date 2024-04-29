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        Giresunspor, sezonun ikinci yarısında evinde ilk kez gol sevinci yaşadı

        Trendyol 1. Lig'de 28. haftanın ardından küme düşmesi kesinleşen Bitexen Giresunspor, Sakaryaspor'a 3-2 yenildiği 32. hafta maçında, sezonun ikinci yarısında evinde ilk kez gol atma başarısı gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 13:40 Güncelleme: 29.04.2024 - 13:40
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        Giresunspor, sezonun ikinci yarısında evinde ilk kez gol sevinci yaşadı
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        Trendyol 1. Lig'de 28. haftanın ardından küme düşmesi kesinleşen Bitexen Giresunspor, Sakaryaspor'a 3-2 yenildiği 32. hafta maçında, sezonun ikinci yarısında evinde ilk kez gol atma başarısı gösterdi.

        Transfer yasağı nedeniyle genç ve altyapıdan takviyeli oyunculardan kurulu kadroyla mücadele eden yeşil-beyazlılar, iç sahada gol yollarında büyük sıkıntılar yaşıyor.

        Çotanak Spor Kompleksi'nde 16 karşılaşma oynayan Giresun ekibi, bu maçlarda rakip filelere sadece 4 gol bırakabildi. Yeşil-beyazlı ekip, bu gollerin 2'sini sezonun ilk yarısında kaydetti.

        Doğu Karadeniz ekibinin dün konuk ettiği Sakaryaspor karşısında bulduğu iki gol, sezonun ikinci yarısında Giresunspor'un evindeki ilk golleri oldu.

        Bitexen Giresunspor, 16 maçta ise ağlarında 28 gol gördü.

        Giresun ekibinin Sakaryaspor mağlubiyetiyle evindeki galibiyet özlemi 11 maça çıktı. Yeşil-beyazlılar, en son sezonun 11. haftasında Erzurumspor FK'yi 1-0 yenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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