Giresunspor, sezonun ikinci yarısında evinde ilk kez gol sevinci yaşadı

Doğu Karadeniz ekibinin dün konuk ettiği Sakaryaspor karşısında bulduğu iki gol, sezonun ikinci yarısında Giresunspor'un evindeki ilk golleri oldu.

Çotanak Spor Kompleksi'nde 16 karşılaşma oynayan Giresun ekibi, bu maçlarda rakip filelere sadece 4 gol bırakabildi. Yeşil-beyazlı ekip, bu gollerin 2'sini sezonun ilk yarısında kaydetti.

Transfer yasağı nedeniyle genç ve altyapıdan takviyeli oyunculardan kurulu kadroyla mücadele eden yeşil-beyazlılar, iç sahada gol yollarında büyük sıkıntılar yaşıyor.

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