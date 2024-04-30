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        Espiye'de yayla yollarında karla mücadele devam ediyor

        Giresun'un Espiye ilçesinde kar nedeniyle kapalı yayla yollarını ulaşıma açmak için çalışma yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 15:16 Güncelleme: 30.04.2024 - 15:18
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        Espiye'de yayla yollarında karla mücadele devam ediyor
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        Giresun'un Espiye ilçesinde kar nedeniyle kapalı yayla yollarını ulaşıma açmak için çalışma yapılıyor.

        İlçe Özel İdaresi ekipleri, 2 bin rakım ve üzerindeki Çakıl ile Karaovacık ve diğer yayla yollarında iş makineleri yardımıyla karla mücadeleyi sürdürüyor.

        Kaymakam Taner Tengir, AA muhabirine, ekiplerin yolları açmak için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

        Bahar aylarında yayla yollarındaki kar yığıntılarının temizlendiğini aktaran Tengir, yaylalara göç edecek vatandaşların en kısa zamanda ulaşımını sağlamak için ekiplerin gece gündüz çalıştığını kaydetti.

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