Giresun merkezli terör operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Giresun merkezli 6 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 22 kişiden 2'si tutuklandı.
Giresun merkezli 6 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 22 kişiden 2'si tutuklandı.
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK üyelerinin yakalanmasına yönelik soruşturma kapsamında, üç gün önce Giresun merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 6'sı savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, diğerleri ise nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Zanlılardan 2'si tutuklandı, biri hakkında ev hapsi kararı verildi, 13'ü de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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