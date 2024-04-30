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        Giresun merkezli terör operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Giresun merkezli 6 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 22 kişiden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 17:19 Güncelleme: 30.04.2024 - 17:19
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        Giresun merkezli terör operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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        Giresun merkezli 6 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 22 kişiden 2'si tutuklandı.

        Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK üyelerinin yakalanmasına yönelik soruşturma kapsamında, üç gün önce Giresun merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden 6'sı savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, diğerleri ise nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

        Zanlılardan 2'si tutuklandı, biri hakkında ev hapsi kararı verildi, 13'ü de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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