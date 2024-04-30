Giresun merkezli terör operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Zanlılardan 2'si tutuklandı, biri hakkında ev hapsi kararı verildi, 13'ü de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.