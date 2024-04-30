Giresun'da hastanın, ameliyatını yapan doktora saldırmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Giresun'da, kendisini ameliyat eden doktora saldıran hasta, ifade vermesi için karakola alındı.

Alınan bilgiye göre, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi üroloji kliniğinde görevli asistan doktor Uğur Semiz, randevusuz muayeneye olmaya geldiği iddia edilen, daha önce ameliyatını yaptığı hastası B.A'nın sözlü ve fiziki saldırısına uğradı.

Doktorun beyaz kod bildiriminde bulunup şikayetçi olduğu olayda şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.