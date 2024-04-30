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        Giresun'da hastanın, ameliyatını yapan doktora saldırmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

        Giresun'da, kendisini ameliyat eden doktora saldıran hasta, ifade vermesi için karakola alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 23:16 Güncelleme: 30.04.2024 - 23:16
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        Giresun'da hastanın, ameliyatını yapan doktora saldırmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
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        Giresun'da, kendisini ameliyat eden doktora saldıran hasta, ifade vermesi için karakola alındı.

        Alınan bilgiye göre, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi üroloji kliniğinde görevli asistan doktor Uğur Semiz, randevusuz muayeneye olmaya geldiği iddia edilen, daha önce ameliyatını yaptığı hastası B.A'nın sözlü ve fiziki saldırısına uğradı.

        Doktorun beyaz kod bildiriminde bulunup şikayetçi olduğu olayda şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fazıl Kulaklı, hastanenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hastanemiz üroloji kliniğinde görevli asistan doktorumuz Uğur Semiz'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırı hakkında hukuki süreç başlamıştır ve bu sürecin yakinen takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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