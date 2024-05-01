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        Espiye Müftüsü Gülbe tekstil işçilerini ziyaret etti

        Espiye Müftü Osman Gülbe, tekstil işçilerine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 14:58 Güncelleme: 01.05.2024 - 14:58
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        Espiye Müftüsü Gülbe tekstil işçilerini ziyaret etti
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        Espiye Müftü Osman Gülbe, tekstil işçilerine ziyarette bulundu.

        Esentepe Mahallesi'nde yaklaşık 100 işçi ile faaliyet gösteren tekstil fabrikasını ziyaret eden Gülbe, işçilerle sohbet etti.

        Gülbe, her fırsatta esnaf ve işçilere manevi destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

        Toplumda bileğinin hakkını vererek, yüreğinin güzelliğini değere dönüştüren işçilerin her zaman baş tacı edildiğini belirten Gülbe, şunları kaydetti:

        "Bizler, alın terini kutsal gören, alnından akıttığı teri helale dönüştürmeyi her şeyin üzerinde tutan ve bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bizlere düşen görev, bu mirası ilelebet sahiplenerek ve korumaktır. Sermayesi alnının teri olan tüm işçi kardeşlerime sağlık, huzur, mutluluk ve başarı dolu nice güzel günler, hayırlı kazançlar diliyorum."

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