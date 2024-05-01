Orta ve Doğu Karadeniz'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Trabzon, Giresun, Ordu ve Artvin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Giresun'da işçi sendikaları üyelerinden oluşan gruplar, Debboy mevkisinde toplanarak kortej oluşturdu. Grup, ellerinde pankartlarla Gazi Caddesi'nde yürüyerek programın gerçekleştirileceği Osman Ağa Meydanı'na geldi.

Sendika temsilcilerinin buradaki konuşmalarının ardından alandakiler, müzikler eşliğinde horon tepti, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Programa Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ile Çanakçı Belediye Başkanı Tuncay Kasım da katıldı.

Etkinliğe, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un yanı sıra CHP'li bazı ilçe belediye başkanları da katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'na ulaşan grup, burada çalınan müzikler eşliğinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Ordu'da işçi sendikaları ilk olarak Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı'nda toplandı. Daha sonra Sırrıpaşa Caddesi'nde yürüyüş yapan grup, dövizler açarak sloganlar attı.

DİSK Artvin Şube Başkanı Selim Bilgin ile KESK Artvin Şube Başkanı Köksal Gümüş'ün de konuşma yaptığı program, yerel sanatçıların seslendirdiği marş, şarkı ve türkülerle sona erdi.

Burada konuşan Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, 1 Mayıs'ın emeğin, dayanışmanın ve aydınlığın sesinin yükseldiği gün olduğunu belirterek, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Artvin 1 Mayıs Tertip Komitesince düzenlenen kutlamalar kapsamında sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti üyeleri ile vatandaşlar Atapark Meydanı'nda toplandı.

Etkinlikte vatandaşlar, tulum ve akordeonla çalışan müzikler eşliğinde horon tepti, dans ederek eğlendi.

- Trabzon

Trabzon'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen sendika üyeleri ve siyasi parti temsilcileri, ellerinde döviz ve pankartlarla Kahramanmaraş Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kadar yürüdü.

Burada konuşan Türkiye Yol-İş Sendikası Genel Sekreteri Gökhan Gedikli, 1 Mayıs'ın insanca yaşam ve çalışma şartlarını sağlama kavgasının verildiği, emeğin, barış ve özgürlük mücadelesinin sürdürüldüğü bir gün olduğunu söyledi.