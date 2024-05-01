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        Orta ve Doğu Karadeniz'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

        Trabzon, Giresun, Ordu ve Artvin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 16:12 Güncelleme: 01.05.2024 - 16:12
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        Orta ve Doğu Karadeniz'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
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        Trabzon, Giresun, Ordu ve Artvin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Giresun'da işçi sendikaları üyelerinden oluşan gruplar, Debboy mevkisinde toplanarak kortej oluşturdu. Grup, ellerinde pankartlarla Gazi Caddesi'nde yürüyerek programın gerçekleştirileceği Osman Ağa Meydanı'na geldi.

        Sendika temsilcilerinin buradaki konuşmalarının ardından alandakiler, müzikler eşliğinde horon tepti, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

        Programa Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ile Çanakçı Belediye Başkanı Tuncay Kasım da katıldı.

        - Ordu

        Ordu'da işçi sendikaları ilk olarak Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı'nda toplandı. Daha sonra Sırrıpaşa Caddesi'nde yürüyüş yapan grup, dövizler açarak sloganlar attı.

        Cumhuriyet Meydanı'na ulaşan grup, burada çalınan müzikler eşliğinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

        Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

        Etkinliğe, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un yanı sıra CHP'li bazı ilçe belediye başkanları da katıldı.

        - Artvin

        Artvin 1 Mayıs Tertip Komitesince düzenlenen kutlamalar kapsamında sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti üyeleri ile vatandaşlar Atapark Meydanı'nda toplandı.

        Grup, Cumhuriyet Caddesi güzergahı boyunca Halit Paşa Meydanı'na kadar yürüdü.

        Burada konuşan Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, 1 Mayıs'ın emeğin, dayanışmanın ve aydınlığın sesinin yükseldiği gün olduğunu belirterek, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

        DİSK Artvin Şube Başkanı Selim Bilgin ile KESK Artvin Şube Başkanı Köksal Gümüş'ün de konuşma yaptığı program, yerel sanatçıların seslendirdiği marş, şarkı ve türkülerle sona erdi.

        Etkinlikte vatandaşlar, tulum ve akordeonla çalışan müzikler eşliğinde horon tepti, dans ederek eğlendi.

        - Trabzon

        Trabzon'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen sendika üyeleri ve siyasi parti temsilcileri, ellerinde döviz ve pankartlarla Kahramanmaraş Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kadar yürüdü.

        Burada konuşan Türkiye Yol-İş Sendikası Genel Sekreteri Gökhan Gedikli, 1 Mayıs'ın insanca yaşam ve çalışma şartlarını sağlama kavgasının verildiği, emeğin, barış ve özgürlük mücadelesinin sürdürüldüğü bir gün olduğunu söyledi.

        Gedikli, bugün coşkularının çok yüksek olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bir araya geldik ve emeğin bayramını layığıyla kutlayacağız. Diğer yandan yüreğimiz Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısıyla yanmaya devam ediyor. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şunu bilmenizi istiyorum ki Türk-İş ilk günden itibaren maddi ve manevi olarak depremden etkilenen vatandaşların yanında olmuştur."

        İsrail'in Gazze'ye zulmünün hız kesmediğini belirten Gedikli, "Bütün dünya İsrail'e karşı kör, sağır. Bebek, çocuk ve kadınlar ölüyor. Filistin'de kardeşlerimiz ramazanı ve bayramı zulüm altında geçirdi. Bu bir soykırımdır. İsrail tehdidini ortadan kaldırmak için en sert önlemler alınmalı. Dünya, Bosna'da olduğu gibi öldürülen Müslüman olunca adım atmıyor. Bir an önce İsrail zulmünün son bulmasını ve Filistin’in özgürlüğüne kavuşmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından yöresel sanatçılar sahne aldı.

        Programa, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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