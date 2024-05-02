Giresun'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu yapımında kullanılan maddeler ele geçirildi.

İlçenin Bulancak Mahallesi'nde ikamet eden M.K. ve T.O.O. jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelinin evi ve çevresinde yapılan aramalarda 992 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

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