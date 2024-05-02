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        Giresun'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde uyuşturucu madde ile mücadele kapsamındaki operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 10:15 Güncelleme: 02.05.2024 - 10:15
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı
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        Giresun'un Bulancak ilçesinde uyuşturucu madde ile mücadele kapsamındaki operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçenin Kalegüney köyünde, KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bulancak İlçe Jandarma Komutanlığınca ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda D.K. gözaltına alındı.

        Şüphelinin evi ve çevresinde yapılan aramalarda 992 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.K,çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        İlçenin Bulancak Mahallesi'nde ikamet eden M.K. ve T.O.O. jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

        Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu yapımında kullanılan maddeler ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. tutuklandı, T.O.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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