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        Giresun'da 27. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri başladı

        Giresun'da 27. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri kapsamında ilk tiyatro oyunu sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 14:21 Güncelleme: 02.05.2024 - 14:21
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        Giresun'da 27. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri başladı
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        Giresun'da 27. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri kapsamında ilk tiyatro oyunu sergilendi.

        Giresun Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen Tiyatro Günlerinde 12 tiyatro ekibi sahne alacak.

        Bu kapsamda Vahit Sütlaş Tiyatro Sahnesi'nde, Kafkas Tebeşir Dairesi adlı epik tiyatro oyunu izleyicilerle buluştu.

        Oyunu izleyen Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun'un bir tiyatro kenti olduğunu belirtti.

        Oyunun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Köse, "Bizim dönemimizde şehrimizdeki kültür sanat etkinlikleri çok daha zenginleşecektir. Bu konuda farklı çalışmalarımız olacak. Giresun'u bir kültür sanat şehri yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bertolt Brecht tarafından yazılan oyunun Genel Sanat Yönetmenliğini Erdal Yıldırım, Yönetmen Yardımcılığını Duygu Aydın ve çevirmenliğini Yılmaz Onay yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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